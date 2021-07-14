حرب شوارع فى كوبا.. المتظاهرون يردون على عنف الشرطة بـ"السلاح الأبيض"

فاطمة شوقى

نشرت صحيفة "دياريو دىكوبا" شهادات عن القمع الذى يواجه المتظاهرين فى كوبا، بعد خروجهم فى احتجاجات واسعة ضد الحكومة الكوبية الأحد الماضى، وتنامى الغضب الشعبى بسبب القمع والعنف الذى يمارسه رجال الشرطة ضد المتظاهرين، فى الوقت الذى يرد فيه المتظاهرين بالسكاكين والحجارة.



كوبا 2

وصف شاب اعتقل الأحد في هافانا ، في مظاهرة جاليانو، اعتقاله في تسجيل صوتي أرسله إلى دياريو دي كوبا بأنه "18 ساعة قبيحة ".

وقال أحد الشهود الذين كانوا فى الشرفات "رأيت امرأة تتعرض للضرب من قبل ثلاثة رجال شرطة، وقاموا بضربها بالحذاء على وجهها، وبدأت فى الصراخ".

وقال أحد المتظاهرين للصحيفة الكوبية "أسقطوني أرضاً ، وقيدوا يدي ، وبدأوا بركلي. لقد أساءوا معاملتي حتى وضعوني في سيارة وداخل أربعة جنود ظلوا يقولون لي كل شيء ،" دودة ، حثالة ، بائسة ".



مظاهرات كوبا

وأضاف "أناس جميلون وشجعان وأذكياء، كنا نغني النشيد الوطني طوال الليل ونردد الشعارات وانضمت جميع الخلايا وتصفيق".

في إفادة بعد إطلاق سراحه ، قال الكاتب المسرحي يونيور جارثيا من جانبه إن مجموعة الفنانين الكوبيين الذين زرعوا في المركز الدولي للحقوق الدينية يوم الأحد كانوا يطالبون بـ "الشفافية" و "يعاملون مثل القمامة".



كوبا

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لمقتل المدنيين والشرطة ، تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق دياز كانيل (ورئيسه راؤول كاسترو) ، الذي أفسح المجال للقمع الساحق بعد أن قال 'أمر القتال صدر'. ونفى انه دعا الى عدوان الكوبي على الكوبي ".

وأفادت وكالة الأنباء الكوبية (ACN) أن رجلاً قتل خلال اشتباك بين متظاهرين وقوات الأمن في أحد أحياء هافانا، وهو مواطن يبلغ من العمر 36 عامًا شارك في مظاهرة خرجت في مجلس جوينيرا الشعبي التابع لبلدية أرويو نارانجو ، جنوب العاصمة ، في إطار التظاهرات المناهضة للحكومة.



القمع فى كوبا

بالإضافة إلى المتوفين ، تم اعتقال العديد من الأشخاص وأصيب آخرون ، بينهم عدة عملاء ، في الحدث الذي وقع في لا غوينيرا ، وفقًا لـ ACN.

تم بث احتجاج يوم الاثنين في ذلك الحي، أحد أكثر مناطق هافانا كسادًا، في العديد من مقاطع الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية، على الرغم من حقيقة أن الحكومة أبقت الاتصال بالإنترنت مقطوعًا منذ يوم الأحد.

وشوهد العشرات فقط في الصور، وهم يتقدمون في الشوارع وهم يهتفون بشعارات مثل "الحرية" أو "الشعب الموحد لن يهزم أبدا".

وبحسب رواية ACN، فإن المتظاهرين "غيروا النظام وحاولوا التوجه نحو مركز شرطة الثورة الوطنية للإقليم بهدف مهاجمة قواته وإلحاق الضرر بالمنشأة".



العنف فى كوبا

وتتهم وسائل الإعلام الموالية للحكومة المتظاهرين بمهاجمة الشرطة بالحجارة والسكاكين، وتخريب المنازل، وإشعال النار في الحاويات، وإتلاف خطوط الكهرباء.



الشرطة فى كوبا

خرجت مظاهرة الإثنين الماضى، في جوينيرا بعد يوم واحد ، في يوم غير مسبوق في كوبا ، خرج الآلاف إلى الشوارع في عدة مدن للاحتجاج على الحكومة، التي يلقون باللوم عليها في نقص الغذاء والدواء، وانقطاع التيار الكهربائي، وأسوأ تفشٍ للهجوم، وباء مع تسجيل حالات قياسية جديدة كل أسبوع.