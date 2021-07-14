حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخائر وكمية من المخدرات بالمرج 4 أيام

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 4 خزينة عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، عدد 3 ميزان حساس، سيارة عثر بدخلها على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.