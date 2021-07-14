جهود فلسطينية أردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جهودا فلسطينية أردنية مشتركة تبذل لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ولتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة، ولفضح أبعاد ما يحاك من مؤامرة إسرائيلية تستهدف المسجد المبارك، ولحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على القدس ومقدساتها.

وحذرت الوزارة ـ في بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، من الدعوات التي تطلقها ما تسمى "منظمات جبل الهيكل" لحشد أوسع مشاركة في اقتحام يتم تنظيمه والترتيب له يوم الأحد المقبل للمسجد الأقصى بحجة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، مضيفة أن تلك الدعوات مدعومة بشكل واضح من عدد من أعضاء الكنيست، وسط تسابق بإطلاق التصريحات والمواقف وعرض الخطط للإسراع في فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وباحاته، بما يعنيه ذلك من هجمة شرسة ومتواصلة على دائرة الأوقاف الاسلامية وسحب صلاحياتها وإزاحتها عن المشهد، وتصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال القمعية ضد المصلين كجزء لا يتجزأ من حملة الاحتلال المفتوحة لتهويد وأسرلة القدس وبلدتها القديمة وتفريغها بالتدريج من المواطنين الفلسطينيين لصالح المستوطنين اليهود.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتلك الدعوات ونتائجها وتداعياتها، واعتبرتها عدوانا بشعا على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يرتقي لمستوى جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.