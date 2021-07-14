جامعة قناة السويس تنظم مؤتمر "القيادة الرقمية والأمن السيبرانى" أول أغسطس

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت جامعة قناة السويس، انعقاد المؤتمر الصحفي التمهيدى لمؤتمر "القيادة الرقمية والأمن السيبراني"، والمزمع عقده فى الفترة من 1 وحتى 3 من أغسطس المقبل، غدًأ الخميس، بقاعة تنمية الموارد "جامعة قناة السويس"، من العاشرة صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

يأتي تنظيم المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الظواهري، نائب رئيس المؤتمر، يتناول المؤتمر الصحفي عرضًا للتعريف بالمؤتمر وأهدافه وأهم الموضوعات محور النقاش، التي يتناولها المؤتمر علي مدار ثلاثة أيام متتالية.