جامعة قناة السويس تطلق قوافل الإصحاح البيئى والتوعوية بقرى القنطرة شرق.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق أولى قوافل الإصحاح البيئي التوعوية إلى قرية التقدم بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وذلك اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة بالمبادرة والتي تهدف لتطوير القرى المصرية.

وتضمنت القافلة ندوة عن المشروعات التنموية، تحدث خلالها الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بكلية التجارة، وندوة عن أهم اللقاحات وأهميتها، تحدث خلال الدكتورة فريدة كامل يوسف الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع.

وجرى خلال الندوتين، الحديث عن أهم أنواع التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، ومدى فاعلية التطعيم، وأنواع اللقاحات المختلفة وعدد الجرعات، ومن هم الفئة المستهدفة، وموانع التطعيم، وما هي أهم الأعراض أو المضاعفات الناتجة عنه، ومدى التحصين.

كان الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أكد دور الجامعة المجتمعي في زيادة الوعي والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى التوجه بسلسلة من الندوات التوعوية في نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو، حيث تقدم ندوة عن المشروعات التنموية وأخرى عن أهمية اللقاحات.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن الجامعة تتوجه إلى قرية السلام يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو لعقد ندوة "الإدمان والمخدرات وأضرارهم"، وندوة "ختان الإناث"، وأخرى عن أهمية اللقاحات، وتقام ندوتين بقرية جلبانة يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس بعنوان المشروعات التنموية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ويقام في ختام الندوات بقرية الأبطال يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس ندوتين بعنوان التطرف والعنف ودور المجتمع لمواجهتهم، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتقام الندوات تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وإيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

ندوة الدكتور أحمد جمال خطاب

أهالى القنطرة شرق

جانب من الندوة