اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:35 م
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جامعة المنصورة تنجز وتحسم 96% من الشكاوى الحكومية الموحدة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:00 م
جامعة المنصورة تنجز وتحسم 96% من الشكاوى الحكومية الموحدة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهليه - شريف الديب

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استعرض الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الأربعاء، التقرير النصف سنوى لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021.

وأعلن عبد الباسط خلال لقائه مع فريق العمل بمنظومة الشكاوى بالجامعة، أن التقرير بين بأن جامعة المنصورة قد حققت معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يونيو 2021 وعددها 1230 شكوى بمعدل إنجاز 96%.

وأشار إلى الاستجابة السريعة للقطاع الطبى بالجامعة مع الاستغاثات الطبية، حيث استقبلت الجامعة عدد (76) استغاثه طبية من غرف العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة، ومنها توفير عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع وجراحات الأورام وحالات كورونا ، وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة فى هذا الشأن.

كما عرضت نجوى العثمالى مدير مكتب خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى بالجامعة أن مؤشرات أداء القطاع التعليمى بالجامعة 99% كذلك مؤشرات أداء القطاع الطبى بالجامعة 99%.


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