جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية.. اعرف التفاصيل

أسيوط هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بجهود الدولة المصرية وسعيها الحثيث خلال الآونة الأخيرة فى العمل على تحسين الرعاية الطبية المقدمة لجموع الشعب المصرى وخاصةً جهودها المضنية فى مواجهة واحدة من أكبر المشكلات التى تهدد الصحة العامة وهى " الالتهابات الفيروسية الكبدية"، وذلك من خلال تبنّيها للعديد من الحملات والمبادرات الصحية والتوعوية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار والكشف عن الأمراض غير السارية والقضاء على فيروس سى وأبرزها حملة 100 مليون صحة والتى تكاتفت خلالها جهود مختلف القطاعات الهيئات المحلية جنباً إلى جنب من أجل دعم كافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الالتهابات الكبدية الفيروسية والحد من مخاطرها فضلاً عن تطوير نظم التشخيص والعلاج وهو ما يأتى متوافقاً مع استراتيجية الجامعة الهادفة لإعطاء اهتمام خاص للقطاع الطبى بمختلف أقسامه وصروحه الطبية المختلفة وذلك لما يمثله من طبيعة خاصة فى رسالة عمله التى ترتبط رسالته المهنية بأرواح المرضى وتحقيق الأمل فى شفائهم وتخفيف آلامهم .

جاء ذلك فى أعقاب مشاركة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للفيروسات الكبدية الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بكلية الطب، وذلك بحضور الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور سعد زكى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ماجدة شحاته رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى والدكتورة أميمة الجبالى أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع والدكتور أسامة حجازى مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة وبمشاركة لفيف من الأساتذة والأطباء والعاملين من مختلف الأقسام والتخصصات الطبية .

خلال الافتتاح أعربت الدكتورة مها غانم عن سعادتها البالغة للمشاركة فى احتفال الجامعة باليوم العالمى للفيروسات الكبدية، والذى يؤكد على مدى النجاح الكبير الذى حققته المستشفيات الجامعية بمختلف كوادرها فى العمل من خلال منظومة واحدة متكاملة من أجل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى مختلف التخصصات، وهو ما أثمر عن نجاحها الكبير فى مجال زراعة الكبد، فضلاً عن التناغم الواضح الذى جمع بين مستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بالمجال الطبى من أجل خدمة ملايين المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر .

وفى سياق متصل، استعرض الدكتور إيهاب فوزى أبرز إنجازات مستشفى الراجحى للكبد خلال الفترة من 2018 – 2021 باعتبارها أول مستشفى بصعيد مصر لمرضى الكبد والتى نجحت فى الوصول إلى 12 حالة زراعة كبد منذ بدء زراعة مشروع زراعة الكبد بالمستشفى والتوسع فى غرف العناية المركزة وإجراء المسح الشامل لمرضى فيروس سى من خلال مبادرة 100 مليون صحة إلى جانب فتح عيادات تخصصية مثل ( القولون التقرحى – عيادة الأورام الكبدية – عيادة استسقاء البطن - عيادة متابعة مرضى نزيف الجهاز الهضمى – عيادة أمراض الأوعية الدموية للكبد ) مشيراً لكونها مركز الإحالة الرئيسئ لكل حالات أورام الكبد المكتشفة من جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية بأسيوط نظراً للإمكانيات الكبيرة وكذلك تواجد نخبة من الأساتذة المتخصصين بالإضافة لكونه المركز الوحيد بالصعيد الذى يقوم بإجراء عمليات زراعة الكبد.

من جانبها، وجهت الدكتورة ماجدة شحاته خالص الشكر لمختلف الأقسام والوحدات والمعامل الطبية التى تكاتفت جهودها مع قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى وساهمت على نحو فعال فى أداء دورها الطبى والخدمى مضيفة أن فعاليات الاحتفال تضمنت العديد من المحاضرات الهامة منها " نبذة عن مجموعة جامعة أسيوط لعلاج أورام الكبد " للدكتور محمد عمر عبد المالك أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى " نبذة عن وحدة زراعة الكبد بجامعة أسيوط " للدكتورة ناهد مخلوف أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي, و" دور مركز الكبد فى مكافحة الفيروسات الكبدية " للدكتور هانى أبو علم المدير الطبى لمركز الكبد، وكذلك " نحو مصر خالية من الفيروسات الكبدية " للدكتورة ميريت ممدوح أستاذ مساعد الصحة العامة و"الوقاية خير من العلاج " للدكتورة رشا حسنى استشارى طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بوحدة مكافحة العدوى .

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال شهد تكريم لفيف من العلماء والأساتذة الذين رحلوا عن عالمنا ممن لهم الفضل فى متابعة وعلاج الأمراض الفيروسية وفى مقدمتهم المرحوم الدكتور أحمد مدحت مؤسس أول عيادة تخصصية للفيروسات الكبدية وصاحب فكرة تأسيس مستشفى الراجحى للكبد وذلك بإهدائه درع اليوم العالمى للفيروسات الكبدية إلى جانب إهداء شهادات تقدير لعدد من رؤساء الأقسام السابقين ومنهم الدكتور زهير شرقاوى والدكتور مصطفى الشرقاوى والدكتور محمد عدوى نافع والدكتور عبد الغنى عبد الحميد سليمان والدكتورة أحلام محمد أحمد فرغلى , والدكتور عثمان عبد الحميد والدكتور يوسف سويفى إلى جانب الدكتور أشرف عثمان والدكتور محمد الطاهر والدكتور أحمد حلمى والدكتور سعد زكى والدكتور إيهاب فوزى والدكتور أسامة حجازي.

كما أضافت أن التكريم شمل فرق الفيروسات والتطعيمات مركز علاج الفيروسات الكبدية فريق زراعة الكبد فريق الترصد الوبائى فريق التأهيل الصحى وكذلك وحدة مكافحة العدوى فريق المعمل فريق التمريض .

على جانب آخر شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب فى حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية لأبناء العاملين بالجامعة و الذى نظمه مجلس إدارة نادى العاملين بجامعة أسيوط، و ذلك بحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة و رئيس مجلس إدارة النادى و وائل محمود أمين عام الجامعة المساعد و لفيف من مديرى العموم و مديرى الإدارات و بمشاركة أكثر من 75 طالب من المكرمين و أولياء أمورهم.

فى مستهل الحفل هنأ الدكتور شحاتة غريب الطلاب المكرمين و أولياء أمورهم بتفوقهم ونبوغهم وثمار اجتهادهم وجدهم داعياً إياهم لمزيد من التفوق و التميز كما وجه الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على دعم أبنائهم وتشجيعهم على التمييز وتهيئة المناخ الأسرى الملائم لهم، كما حثهم على الاستمرار فى التفوق والتميز باعتبارهم من يمثلون مستقبل مصر وأملها الواعد فى حمل راية مستقبل الوطن ، مؤكداَ على أن تكريم اليوم يعد انطلاقاَ من حرص إدارة الجامعة على المشاركة الاجتماعية لكافة أسر العاملين بجهازها الإدارى و المنتسبين ليها و تقديم الدعم المعنوى، وتوفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم واستمرار أبنائهم فى التفوق والتميز فى مختلف المراحل الدراسية .

وأوضح شوكت صابر أن الحفل شهد تكريم نحو أكثر من 75 طالب من أوائل الشهادة الإعدادية لأبناء العاملين بالجامعة ،كاشفاَ عن الطلاب الحاصلين على المجموع 100% و هم مى صابر ثابت، اَيه أيمن أحمد شحاتة ، بسملة أحمد جمال ، دينا مصطفى محمد حسانين ، سما طارق عبد الظاهر، عمر عبد الباسط محمد خليل، محمد عمر عبد الحميد ، مريم وليد حسن ، منة الله حسن مهنى ، منة الله محمد قاسم، نوران كامل تغيان.