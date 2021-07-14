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جامبيا.. الإعدام لعضو مجلس عسكرى سابق بعد إدانته بقتل وزير المالية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:00 م
جامبيا.. الإعدام لعضو مجلس عسكرى سابق بعد إدانته بقتل وزير المالية رئيس جامبيا السابق يحيى جامع
وكالات

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قضت محكمة في جامبيا بالإعدام شنقا على عضو المجلس العسكري والوزير السابق يانكوبا توري بعد إدانته بقتل وزير المالية كورو سيسى عام 1995، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

وكانت الشرطة الجامبية اعتقلت يوري فى يوليو 2019، وذلك بناء على أمر استدعاء من "لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات" التي سبق ليوري أن رفض الإجابة على أسئلتها بخصوص القضية، وادعى أنه يحظى بالحصانة الدستورية.

ويحاكم توري منذ 3 سنوات بتهمة قتل زميله الوزير سيسى، فى حكومة الرئيس السابق يحيى جامع الذى وصل إلى الحكم بانقلاب عام 1994، وغادرها بعد 22 عاما.

وكان توري يشغل منصب وزير الدولة للحكم المحلي والأراضي في بلاده.

ووجهت المحكمة إليه تهمة قتل سيسي عمدا بأداة تشبه المطرقة، وذلك في مقر إقامته في كولولي.


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كورو سيسى

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