تنفيذ 47 مشروعا فى قطاع التموين بالبحيرة بتكلفة 230 مليون جنيه.. إنفوجراف

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

وأشار إلى أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولى المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ 4421 مشروعا على أرض المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 78 مليار جنيه.

ونشر المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة، إنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد 7 سنوات من الإنجازات بقطاع التموين بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021 .

أوضح خلاله أنه تم تنفيذ 47 مشروعا بتكلفة 230 مليون جنيه تم الإنتهاء من 45 مشروعا منها بتكلفة 228 مليون وجارى العمل بمشروعين بتكلفة 2 مليون جنيه.