تموين أسوان: طرح خراف حية بسعر 65 جنيها للكيلو قبل عيد الأضحى

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التموين بأسوان، عن طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الاستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكيلو القائم.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أن هناك استعداد مبكر لعيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات كل من الدكتور على مصيلحي وزير التموين ومحافظ أسوان، لافتاً إلى أنه جارى طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الاستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكيلو القائم.

وأضاف "العربى"، فى بيان صحفى، أنه سيتم طرح كميات من الخراف المذبوحة المجمدة بسعر 95 جنيه للكيلو ، هذا بالإضافة إلى زيادة كميات اللحوم السودانية المبردة ذبح مجاز أسوان والمطروحة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو.

وأشار إلى توفير كميات من اللحوم الحية والمبردة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين، في إطار الاستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك.