تفاصيل لقاء محافظ دمياط بمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

دمياط- معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسى"، وذلك فى ختام الخطة التدريبية التى استمرت على مدار شهرين بمحافظة دمياط، فى إطار التعاون الوثيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الشبابية لتولى الوظائف القيادية.

وكلفت المحافظ اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بالإشراف على عملية التدريب خلال تلك الفترة، وإعداد خطة تدريبية، التى تضمنت تفقد إدارات ديوان عام المحافظة و وحدات محلية لمراكز ومدن وقرى و المديريات الخدمية وشركات المرافق وإجراء مقابلات مع قيادات المحافظة وزيارة جامعة دمياط و مكتبتى مصر العامة بمدينتى دمياط وعزبة البرج وكذا إجراء زيارات ميدانية للمشروعات التى نفذتها المحافظة مؤخرا "المدينة الصديقة للنساء، شمال وجنوب الصيادين (آخر منطقة عشوائية غير آمنة بمحافظة دمياط) وسوقا النيل الحضارى برأس البر المنشأين مؤخرا للحد من العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق"، والتعرف على ما يتم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 28 قرية بمركز كفر سعد وإجراء مقابلات مع المواطنين وأيضاً حضور مزاد علنى لطرح كافيتريات الشاطئ بمدينة رأس البر، وذلك لاكسابهم مهارات العمل الميدانى والتعرف عن قرب على آلية العمل بالجهاز الإدارى للدولة وتأهيلهم للعمل التنفيذى.

كما حرصت المحافظ على حضورهم جولات ميدانية بمرافقتها لافتتاح شارعى الثورة والمحكمة بمدينة كفر سعد وكورنيش النيل بمدينة فارسكور وحضور اجتماعات تتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ومجلس تنفيذى ومتابعة مشروعات حياة كريمة.

وأكدت محافظ دمياط أن المحافظة حريصة كل الحرص على إعداد برنامج تدريبى متميز يتضمن محاور مختلفة، وفقاً للمخططات العلمية والنظرية، مما يؤهلهم لتولى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، مضيفة ان البرنامج يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الكوادر الشبابية فى مصر لتصبح قادرة على استخدام الطرق الحديثة فى صنع السياسات وإدارة صنع القرار توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، وفى ختام اللقاء أعربت "محافظ دمياط" عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهم، أشاد متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بما وفرته المحافظة تحت قيادة الدكتورة منال عوض من وسائل تدريبية ومعرفية وأدوات ومهارات من خلال خطة متعددة المحاور، والتى ساهمت فى تعريفهم بجوانب الإدارة العامة.