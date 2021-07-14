تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعبد الله أحمد أحمد جودة، مشرف مساعد على إدارة العلاج والتأهيل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وأحمد سلطان هاشم سلطان مستشار بالدرجة العالية بوزارة الدولة للإنتاج الحربى من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبى الخاص بهما لاكتساب مهارات العمل الميدانى بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذى فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، وذلك بعد الإنتهاء من اتمام الدورة التدريبية لهما داخل المحافظة والتى استمرت لمدة شهرين فى الفترة من 22 مايو الماضى وتنتهى 15 يوليو الجاري.

أكد محافظ الشرقية حرص الدولة على تولى الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن الشباب طاقة فاعلة وأداه هامة لتقدم ورقى المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة يجب استغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بجهازها التنفيذى تقوم بتقديم كافة سبل الدعم للمتدربين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أنه تم إتاحة كافة الإمكانيات للمتدربين خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبى ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بحرص المتدربين خلال تواجدهما داخل أروقة الجهاز الإدارى بالمحافظة على التعرف على آليه العمل وطرق تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تبادل الخبرات مع العاملين والإستفادة من المقترحات المقدمة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة ، متمنياً لهما التوفيق فى أداء عملهما خلال الفترة القادمة والتطبيق العملى بما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتى تُعد أحد أهم صروح التدريب والمعرفة على مستوى الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.