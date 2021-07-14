تعليم الكبار: إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية خلال عام

كتب محمود طه حسين

قالت الهيئة العامة لتعليم الكبار، إنه على ضوء توجهات القيادة السياسية ببناء جمهورية جديدة خالية من الفقر والجهل والمرض، وتكثيف العمل بمشروعات محو الأمية بمصر عامة والمحافظات الحدودية الست بصفة خاصة وهي: (جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - الوادي الجديد - البحر الأحمر - أسوان)، لإعلانها خالية من الأمية خلال عامين، استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بمقر المحافظة لضع اللمسات الأخيرة للخطة التنفيذية لمحو الأمية بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدًا لإعلانها خالية من الأمية خلال عام.



وأكدت الهيئة فى بيان لها: رحب اللواء خالد فودة، بالدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، مقدما الشكر للهيئة فى إطار الجهود المبذولة لإعلان المحافظة خالية من الأمية؛ كما أفاد بأن المحافظة مستعدة لتقديم كافة الإمكانيات والخدمات للهيئة العامة لتعليم الكبار، لوضع الأطر التنفيذية لإعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية خلال عام.



وأوضحت الهيئة أنه تم الاتفاق على حصر أعداد الأميين بمدن المحافظة و تقدم المحافظة حافز مادي للدارس الناجح مبلغ ( 250) جنيها، بالإضافة إلى (250) جنيها مقدمة من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون، كما ستقدم المحافظة حافز آخر للمعلم قدره (250) جنيها إضافة للحافز المقدم من هيئة تعليم الكبار، ومشاركة كافة الجهات الشريكة بالمحافظة من مديريات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة، ودعم جميع رؤساء مدن المحافظة للمبادرة.



وأشارت الهيئة إلى أنه تم عرض الحوافز التي ستقدمها المحافظة للدارس الذي سينجح بفصول محو الأمية، على أهالى المحافظة، كما قام المحافظ بتقديم حوافز مادية وعينية لأهالي المحافظة من أسر الأطفال والإناث المقبلين على الزواج.

