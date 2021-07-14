اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:17 م
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تعرف على نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:51 م
تعرف على نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل من الحوادث الكهربائية، وهى كالآتي:
 
1- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
 
2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
 
3- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.
 
4- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.
 
5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الحوادث الكهربائية

وزارة الكهرباء

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