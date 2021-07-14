تعرف على نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل من الحوادث الكهربائية، وهى كالآتي:

1- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

4- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.