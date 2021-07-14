اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:20 م
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تعرف على خطة الإسكان لإنهاء معاناة المواطنين فى طريق الواحات مع الدائرى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:03 م
تعرف على خطة الإسكان لإنهاء معاناة المواطنين فى طريق الواحات مع الدائرى جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن،  مشروع تقاطع ٨ ( كوبرى + نفق) جارٍ تنفيذهما لتيسير الحركة المرورية بمنطقة تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى، يرافقه المهندس كمال بهجات،  مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وقيادات الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر ومسئولو  الجهاز، وشركة المقاولون العرب.

وخلال الجولة، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، إن تنفيذ هذا المشروع سوف ينهى عناء المواطنين مستخدمي هذا الطريق، ويوفر الوقت، حيث كانت تصل فترة الانتظار بسبب الزحام فى هذه المنطقة إلى ما يقرب من ٤٠ دقيقة فى أوقات الذروة، بالإضافة إلى توفير الوقود للمركبات.

وأكد نائب رئيس الهيئة، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة وتكثيف فرق العمل لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن طول الكوبري يصل إلى 800م تقريبا، بتكلفة 200 مليون جنيه، ويضم  4 حارات مرورية بعرض 16 متراً ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات فى اتجاه الفيوم، بنسبة إنجاز 99%، وجارٍ الانتهاء من الأعمال الأخيرة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن طول النفق يبلغ حوالى 800متر، بتكلفة 500 مليون جنيه، ويضم 4  حارات مرورية بعرض 16 متراً،  ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، ومن المتوقع الانتهاء منه ٢٠٢١/٩/٣٠.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه أكتوبر

الطريق الدائرى

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