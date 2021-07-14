تعرف على أماكن محطات الغاز والوقود أون لاين.. التفاصيل

كتبت -مروة الغول

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تفعيل تطبيقها الإلكترونى "Mop stations"، للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ليشمل أجهزة الآيفون من خلال تحميله على الرابط: https://apps.apple.com/eg/app/mop-stations/id1554626236، حيث سبق للوزارة تفعيل هذا التطبيق لأجهزة الأندرويد منذ فبراير الماضى على الرابط :

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop

يُشار الى ان التطبيق يتيح لمستخدميه تحديد مواقع اقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه، سواء الغاز الطبيعى او البنزين بأنواعه الثلاثة " 80، 92 ، 95 " والسولار والشحن الكهربائى، ومن ثم يقوم التطبيق بتحديد مواقع أقرب المحطات من مكان المستخدم .

يأتى ذلك بعد أن تم تطوير التطبيق خلال الفترة الأخيرة ليشمل كافة المحطات التى تقدم جميع أنواع الوقود المطروحة لقائدى المركبات بالسوق المحلى وخدمات السيارات من صيانة وزيوت وغيرها.

ويتميز التطبيق بإدخال تحديثات مستمرة بمواقع المحطات الجديدة والتى دخلت الخدمة حديثاُ لمواكبة التطور والتنامى المستمر فى أعداد المحطات خاصة محطات التموين بالغاز الطبيعى التى تعمل الوزارة على تنفيذ خطة عاجلة لنشرها بالعديد من المواقع على مستوى الجمهورية، حتى وصلت إلى ما يقرب من 400 محطة حالياً تلبية للطلب على تلك الخدمة.