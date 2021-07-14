اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أماكن محطات الغاز والوقود أون لاين.. التفاصيل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:53 ص
تعرف على أماكن محطات الغاز والوقود أون لاين.. التفاصيل بنزين
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تفعيل تطبيقها الإلكترونى "Mop stations"، للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ليشمل أجهزة الآيفون من خلال تحميله على الرابط: https://apps.apple.com/eg/app/mop-stations/id1554626236، حيث سبق للوزارة تفعيل هذا التطبيق لأجهزة الأندرويد منذ فبراير الماضى على الرابط :
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop
 
يُشار الى ان التطبيق يتيح لمستخدميه تحديد مواقع اقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه، سواء الغاز الطبيعى او البنزين بأنواعه الثلاثة " 80، 92 ، 95 " والسولار والشحن الكهربائى، ومن ثم يقوم التطبيق بتحديد مواقع أقرب المحطات من مكان المستخدم .
 
يأتى ذلك بعد أن تم تطوير التطبيق خلال الفترة الأخيرة ليشمل كافة المحطات التى تقدم جميع أنواع الوقود المطروحة لقائدى المركبات بالسوق المحلى وخدمات السيارات من صيانة وزيوت وغيرها.
 
ويتميز التطبيق بإدخال تحديثات مستمرة بمواقع المحطات الجديدة والتى دخلت الخدمة حديثاُ لمواكبة التطور والتنامى المستمر فى أعداد المحطات خاصة محطات التموين بالغاز الطبيعى التى تعمل الوزارة على تنفيذ خطة عاجلة لنشرها بالعديد من المواقع على مستوى الجمهورية، حتى وصلت إلى ما يقرب من 400 محطة حالياً تلبية للطلب على تلك الخدمة.

البترول

محطات تموين السيارات بالغاز

الغاز الطبيعي

أماكن تموين السيارات بالغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة