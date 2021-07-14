تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

خصصت مديرية أوقاف الجيزة، أماكن لبيع صكوك الأوقاف بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين فى المشاركة المجتمعية فى هذه العمل الخدمى ، ويعرض اليوم السابع، اماكن وعناوين منافذ بيع صكوك الأضاحى بالجيزة.



ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة.

ميدان الحصري امام مسجد الحصري .

ميدان سفنكس امام مسجد المغفرة بالعجوزة .

ميدان نادى التوفيقية أحمد عرابي أمام مسجد المحروسة.

ميدان الكواكبي بالعجوزة أمام مسجد الكواكبى.

مسجد نادي الزمالك.

مسجد نادي الصيد.

مسجد نادي التوفيقية.

المساجد الكبري وجميع مساجد المحافظة .

وأوضحت مديرية الأوقاف أن الأضاحي تذبح تحت إشراف وزارة الصحة والتموين وتوزع على مستحقيها تحت إشراف وزارة الأوقاف، وأن قيمة الصك 2000 جنيه ، كما أن المقرات تفتح يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.