تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي بتكلفة 280 مليون جنيه.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور محمد النخيلى، مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، إن قيمة أعمال التطوير بالمستشفي ستصل إلى 280 مليون جنيه، وذلك نظرًا لرفع قوة الأسرة بالمستشفى إلى 92 سريرًا، وذلك فى مختلف تخصصات طب وجراحه الأورام، لخدمة 11 مليون نسمة فى محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء ومحافظة الشرقية.

وأضاف مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، في بيان له، أن المبنى الرئيسي للمستشفى يضم قسم جراحة الأورام الداخلي، ويضم القسم 11 غرفة بإجمالي 19 سريرًا مجهزة بأحدث الإمكانيات، ويشمل القسم العمليات الكبرى والصغرى للأورام ومناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تطوير قسم العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، بالإضافة إلى إنشاء قاعة مؤتمرات وملحق بها غرفتين لكبار الزوار و4 غرف لورش العمل ومكتبة إلكترونية.

وأعلن "النخيلى" بدء تشغيل وحدة "الطب النووى" و"الماموجرام" بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، بعد تزويد وحدات الهيئة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لاستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها، ولتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية.

وأكد مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، أنه قد تم تشغيل وحدة الطب النووى والتي تشمل غرف عزل متلقى اليود المشع، والتى تشمل 4 غرف وتم تجهيزهم بأحدث الإمكانيات، حيث يتم حجز المرضى بهم من 3 : 5 أيام لتقليل مخاطر الإشعاع النووي، بالإضافة إلى ضم وحدة جهاز المسح الذري البوزيتروني (PET-Ct) باستخدام الأشعة المقطعية، ويقدم خدمات (مسح ذري على العظام - مسح ذري على الكلى " استاتيكي وديناميكي " - مسح ذري على الغدة الدرقية- مسح ذري على الغدة الجار درقية - مسح ذري على القلب "راحة ومجهود") وذلك حتى يتم تشخيص الحالات بدقة.

كما تم تطوير وحدة الرنين المغناطيسي والتى تقوم بعمل جميع الإشعات، وقسم الأشعة التشخيصية الذي تم تزويده بجهاز "ماموجرام" لفحص مرضى أورام الثدي التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

مستشفى أورام الإسماعيلية

رئيس هيئة العامة المعاهد والمستشفيات التعليمية

مستشفى أورام الإسماعيلية

الدكتور محمد النخيلى مدير مستشفى أورام الإسماعيلية

الدكتور محمد النخيلى

أحدث الأجهزة بمستشفى أورام الإسماعيلية

العاملين بمستشفى أورام الإسماعيلية