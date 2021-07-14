اليوم السابع
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تخصيص 600 مسجد لصلاة العيد بشمال سيناء

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:00 ص
تخصيص 600 مسجد لصلاة العيد بشمال سيناء مسجد - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء، 600 مسجد على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحى، وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن هذه المساجد هى من أكبر مساجد المحافظة التى ستقام فيها صلاة العيد مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد بين المصلين ودخول المسجد بالكمامات الواقية وإحضار المصلي الشخصية.

وأضاف أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف فى كل مسجد من حيث مواعيد إقامة الصلاة وعدم الصلاة فى الساحات أو الأماكن الفضاء، وفتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وقال إن كافة الإجراءات تخضع لإشراف المديرية أو الإدارة التابع لها المسجد.

 

 

 


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عيد الاضحى

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العريش

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