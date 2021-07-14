تحرير محاضر لـ 11379 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (11379) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11321) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (58) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

-تحرير (949) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

-ضبط (235) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلةن وذلك بإجمالى مضبوطات (1693) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.