اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"بيطرى دمياط": 12 مجزرا متاحين أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال العيد بالمجان

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:30 م
"بيطرى دمياط": 12 مجزرا متاحين أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال العيد بالمجان مجزر آلى - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى بدمياط، حالة الطوارئ بجميع الإدارات والمجازر التابعة للمديرية، وتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديريتى الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الأغذية للتأكد من صلاحيتها.

وقال إيهاب شكرى لـ"اليوم السابع"، إن عدد المجازر بنطاق محافظة دمياط 12 مجزرا تعمل بكامل طاقتها، وتعمل بالمجان وبدون رسوم خلال عيد الأضحى لتشجيع المواطنين على الذبح داخل بالمجازر.

وأضاف شكرى، أنه تم تدعيم المجازر بالإعداد الكافية من الأطباء وتوفير الأحبار للأختام وتوفير المطهرات، كما ناشد المواطنين للذبح داخل المجازر حفاظا على الصحة العامة.

وأضاف شكرى، أنه تم تكثيف الندوات الإرشادية قبيل عيد الأضحى لرفع الوعى لدى المواطنين بشروط اختيار الأضحية وأهمية ذبح الأضاحى داخل المجازر حفاظا على الصحة العامة.

من ناحية أخرى شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع درجة الاستعداد بجميع المجازر وتكثيف الحملات على أسواق بيع اللحوم والمطاعم للتأكد من صلاحية الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين.

 


دمياط

محافظ دمياط

مجازر دمياط

مدير الطب البيطرى بدمياط

حملات على الاسواق بدمياط

عيد الاضحى

محافظة دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة