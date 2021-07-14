"بيطرى دمياط": 12 مجزرا متاحين أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال العيد بالمجان

دمياط - معتز الشربينى

أعلن الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى بدمياط، حالة الطوارئ بجميع الإدارات والمجازر التابعة للمديرية، وتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديريتى الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الأغذية للتأكد من صلاحيتها.

وقال إيهاب شكرى لـ"اليوم السابع"، إن عدد المجازر بنطاق محافظة دمياط 12 مجزرا تعمل بكامل طاقتها، وتعمل بالمجان وبدون رسوم خلال عيد الأضحى لتشجيع المواطنين على الذبح داخل بالمجازر.

وأضاف شكرى، أنه تم تدعيم المجازر بالإعداد الكافية من الأطباء وتوفير الأحبار للأختام وتوفير المطهرات، كما ناشد المواطنين للذبح داخل المجازر حفاظا على الصحة العامة.

وأضاف شكرى، أنه تم تكثيف الندوات الإرشادية قبيل عيد الأضحى لرفع الوعى لدى المواطنين بشروط اختيار الأضحية وأهمية ذبح الأضاحى داخل المجازر حفاظا على الصحة العامة.

من ناحية أخرى شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع درجة الاستعداد بجميع المجازر وتكثيف الحملات على أسواق بيع اللحوم والمطاعم للتأكد من صلاحية الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين.