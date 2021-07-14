بوتين مؤكدا: حوار روسيا البناء مع فرنسا سيعزز الاستقرار في أوروبا

كتب : أحمد علوى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده وفرنسا لديهما تاريخ حافل من العلاقات الثنائية، معربا عن ثقته في أن تطوير الحوار البناء سيسهم في تعزيز الاستقرار بالقارة الأوروبية.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن ذلك جاء خلال برقية تهنئة من الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي بمناسبة احتفال فرنسا بعيدها الوطني في 14 يوليو من كل عام، والذي يقام منذ عام 1790 لإحياء ذكرى اقتحام سجن الباستيل، ويقام عرض عسكري تقليدي بهذه المناسبة في الشانزليزيه، ويشارك فيه 4400 جندي وعشرات الطائرات والمروحيات.

وشدد بوتين شدد، في البرقية، على أن العلاقات بين البلدين لها تاريخ غني وآفاق كبيرة وتلعب تقليديا دورا مهما في تسوية قضايا الساعة في الأجندة الدولية والإقليمية، معربا عن ثقته في أن تطوير الحوار الثنائي البناء وتعاون الشراكة في مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة سيلبي بشكل كامل مصالح شعبي البلدين ويساهم في تعزيز الاستقرار والتفاهم المتبادل في القارة الأوروبية.