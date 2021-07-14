بمشاركة 1200 طالب ونجمى الأهلى والزمالك جامعة سوهاج تحتفل "باليوبيل الذهبى"

سوهاج محمود مقبول

نظمت جامعة سوهاج سباق للطريق وآخر للدراجات لمسافة 2 كيلومتر، ضمن احتفالات الجامعة بمرور 50 عاماً على بدء التعليم الجامعي محافظة سوهاج، شارك فيه 1200 طالب وطالبة، وبحضور كابتن ياسر ريان نجم النادي الأهلي، وكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك، بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة للطلاب، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور احمد الخطيب المدير التنفيذي لليوبيل، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والإعلامين وممثلين المجتمع المدني والطلاب.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز عن سعادته البالغة بجميع فقرات الاحتفالية التي تمثل واحدة من أهم احتفالات الجامعة وهي مرور 50 عاما على بدء التعليم الجامعي بمحافظة سوهاج، موضحاً أن الجامعة لها الفضل الكبير بكامل كُلياتها وأقسامها العلمية والأدبية في تخريج عشرات الآلاف من الخريجين الذين أسهموا في بناء ورفعة وطننا الحبيب في كافة مناحي الحياة، مرحباً بضيوف الجامعة من نجوم كرة القدم، موجهاً شكر لجميع القائمين على إنجاح فعاليات اليوم الأول من الاحتفالية الكبري "باليوبيل الذهبي" للجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور احمد الخطيب ان الجامعة تحتفل بمرور 50 عاماً على بدء التعليم الجامعي بسوهاج، والتي شارك فيها عدد كبير من مسؤولي الجامعة والطلاب واعضاء هيئة التدريس، لافتاً الى أن فعاليات الاحتفالية متواصلة على مدار يومي الأربعاء ١٤ يوليه الجاري والاحد ١٨ يوليه من الشهر نفسه، منوهاً ان فعاليات اليوم الثاني ستكون بمشاركة وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي واللواء طارق الفقي محافظة سوهاج، ولفيف من المحافظين السابقين للأقليم ورؤساء الجامعة الذين تعاقبوا على رئاستها، والاعلامين واعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذين.

وأضاف صبري إبراهيم أن "الكرنفال" وسباق الطريق والماراثون شارك فيه 1200 طالب وطالبة يمثلون جميع الكليات واتحاد طلاب الجامعة، موضحاً ان "الكرنفال" بدأ بمسيرة متحركة شاركت فيها جميع حافلات ومركبات الجامعة تتقدمهم "تتميمة" المهرجان، من مقر الحرم القديم الى مقر الحرم الجامعي الجديد لمسافة تصل الى اكثر من ١٠ كيلومتر، اعقبها انطلاق ماراثون للدرجات وسباق الطريق للطلاب لمسافة ٢ كيلو متر، وللطالبات واعضاء هيئة التدريس والعاملين لمسافة ١ كيلومتر بنطاق الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

جدير بالذكر ان ختام حفل "الكرنفال" قام رئيس الجامعة باصحاب ضيوف الجامعة من نجوم كرة القدم حيث تفقدوا قاعة المؤتمرات الكبرى والمعرض الفني للصور الفوتغرافية، اعقب ذلك توزبع الجوائز على الفائزين في الماراثون وسباق الطريق، وأقامة حفل فني استعراضي شمل على العديد من فقرات الغناء الشعبي والتحطيب بالعصا من تقديم فرقة سوهاج والجامعة للفنون الشعبية.



انطلاق المارثون



جانب من المشاركين



رئيس جامعة سوهاج يشارك فى المارثون