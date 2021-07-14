اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:48 م
أكرم القصاص
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بريطانيا تنتهى من تلقيح ثلثى البالغين ضد فيروس "كورونا"

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:03 م
بريطانيا تنتهى من تلقيح ثلثى البالغين ضد فيروس "كورونا" ساجد جاويد وزير الصحة البريطانى
لندن /أ ش أ/

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أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، حصول ثلثى البالغين بأنحاء المملكة المتحدة على جرعتى التطعيم كاملتين ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأعرب جاويد - وفقًا لشبكة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء - عن سعادته بتمكن بلاه من تحقيق هذا الهدف قبل حوالى أسبوع من موعده المخطط له، واصفًا الأمر بالإنجاز الضخم، مؤكدًا أن اللقاح هو حائط الدفاع ضد الفيروس.

وقدم شكره لجميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاح، كما أوضحت الشبكة أن مسؤولى البلاد كانوا يطمحون لتحقيق هذا الهدف قبل رفع المزيد من القيود فى إنجلترا الإثنين المقبل.

 


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تلقيح ثلثى البالغين

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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