اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:42 ص
أكرم القصاص
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بريطانيا تعلن استعدادها للتعامل مع "طالبان" حال التزامها بمعايير دولية محددة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:28 ص
بريطانيا تعلن استعدادها للتعامل مع "طالبان" حال التزامها بمعايير دولية محددة بن والاس
وكالات الأنباء

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قال وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، إن بريطانيا مستعدة، إذا لزم الأمر، للعمل مع حركة "طالبان" إذا وصلت الأخيرة إلى السلطة فى أفغانستان، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأكد الوزير فى مقابلة مع صحيفة "تلجراف": "أيا كانت القوى الموجودة فى الحكومة الأفغانية، إذا التزمت بمعايير دولية محددة، ستتعامل معها الحكومة البريطانية".

وقال والاس إنه يتفهم أن مثل هذا القرار قد يواجه ردود فعل، لكن النهج البراجماتي يمكن أن يكون أساس السلام الدائم، مضيفا: "في أي عملية سلام، يجب التصالح مع العدو".

وأوضح أن "طالبان" تريد الحصول على اعتراف دولي، ولهذا سيتعين عليها التخلي عن الأساليب المتطرفة، مؤكدا أن "بناء الدولة يحتاج إلى تمويل ودعم، لكن لا يمكن الحصول على ذلك بقناع إرهابي".

 


بن والاس

وزير الدفاع البريطانى

طالبان

حركه طالبان

اخبار افغانستان

بريطانيا

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