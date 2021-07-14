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بث مباشر من داخل مصنع الرجال.. كل ما تريد معرفته عن التقديم لـ كلية الشرطة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:00 م
بث مباشر من داخل مصنع الرجال.. كل ما تريد معرفته عن التقديم لـ كلية الشرطة اكاديمية الشرطة-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
 
وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس القادم حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
 
ويشترط الدخول لأكاديمية الشرطة بالكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى مع توفير المطهرات".
 
 

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