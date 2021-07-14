بايدن يدعو الجمهوريين لدعم "الحق المقدس في التصويت"

كتبت : نهال أبو السعود

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده تواجه خيار بين "الديمقراطية أو الاستبداد" بعد تمرير قوانين التصويت المقيدة من قبل ما يقرب من عشرين ولاية واستهدفت بشكل مباشر دور الرئيس السابق دونالد ترامب في نشر معلومات مضللة حول انتخابات 2020، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وقال بايدن: "في أمريكا ، إذا خسرت ، فإنك تقبل النتائج .. لا تسمي الحقائق" زائفة "ثم تحاول إسقاط التجربة الأمريكية لمجرد أنك غير سعيد. هذا ليس حنكة سياسية ... هذا أنانية. هذه ليست ديمقراطية ؛ إنها إنكار حق التصويت"، وتابع "باعة الأكاذيب يهددون أساس بلدنا".

وأَضاف بايدن: "الكذبة الكبرى هي مجرد كذبة كبيرة" ، داعياً "أصدقائه الجمهوريين" كما أطلق عليهم في الولايات والكونجرس إلى الوقوف والمساعدة في منع الجهود المبذولة لتقويض الانتخابات و الحق المقدس في التصويت.

تكثفت الدعوات إلى البيت الأبيض لبذل المزيد من الجهد بعد أن عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ التشريع المتعلق بحقوق التصويت الشهر الماضي ، مما كشف الخيارات المحدودة التي يمتلكها الديمقراطيون في الكونجرس دون إزالة التعطيل ، والذي سيسمح لهم باستخدام أغلبيتهم الضيقة لتمرير قانون حقوق التصويت.

كان بايدن وغيره من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مترددين في التفكير في إزالة المماطلة أكد البيت الأبيض أن الرئيس لم يفقد الأمل في إمكانية التوصل إلى حل تشريعي من الحزبين.

كرر بايدن دعوته للكونجرس لتمرير قانون من أجل الشعب وقانون جون لويس للنهوض بحقوق التصويت ؛ تعهد بأن تواصل وزارة العدل الطعن في القوانين المقيدة في المحكمة ، كما فعلت مؤخرًا مع قانون التصويت في جورجيا ؛ وقال إنه ونائب الرئيس كامالا هاريس ، الذي كلفه البيت الأبيض بالعمل على حقوق التصويت ، سيستمران في بناء الوعي العام بالتهديد الذي يهدد حقوق التصويت.