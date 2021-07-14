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امتحان الجبر والهندسة للثانوية.. طلاب: الأسئلة اعتمدت على الفهم وبها أجزاء صعبة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:28 م
امتحان الجبر والهندسة للثانوية.. طلاب: الأسئلة اعتمدت على الفهم وبها أجزاء صعبة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية الشعبة العلمية بالثانوية العامة، حيث كشف بعض طلاب الثانوية بلجنة مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة سهولة الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان تضمن 25 سؤالا، يوجد منها قرابة 20 جزئية سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد آخرون أن باقى جزئيات الامتحان تحتاج تفكير لأن الإجابة عنها بنيت على فكرة صعبة موضحين أن الامتحان تضمن سؤالا استوقف كثير من الطلبة، كما أن الأسئلة اعتمدت على الفهم أكثر من الحفظ.

وتابع الطلاب: وقت الامتحان مناسب وبعض الطلبة انتهوا من الإجابة عن الأسئلة قبل نهاية زمن الامتحان بـ 10 دقائق حيث بدأ الامتحان 10 صباحا واستمر حتى 12 ظهرا، موضحين أن اللجنة شهدت هدوء طوال فترة الامتحان، كما أن سهولة الأسئلة عوضت صعوبة امتحان اللغة الألمانية الذى تم أداء امتحانه الإثنين الماضى.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.


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