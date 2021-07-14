اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:06 م
أكرم القصاص
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اليابان تدعم الأمن الغذائى فى موريتانيا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:00 م
اليابان تدعم الأمن الغذائى فى موريتانيا موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

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وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني في نواكشوط أهارا نوريو، على تبادل للوثائق متعلق بمنحة في إطار برنامج المساعدة الغذائية.
 
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن المنحة التي تبلغ ثلاثمائة مليون ين ياباني ستوجه لاقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية، من أجل تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص المتفق عليه بين البلدين.
 
وأضاف البيان أن المنحة ستخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، وتثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية وتمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص.

اليابان

موريتانيا

الأمن الغذائى فى موريتانيا

الحكومة اليابانية

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