النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى بواقعة مصرع طفل فى حريق مطعم بأوسيم

بدأت النيابة العامة التحقيق فى واقعة مصرع طفل حرقًا داخل مطعم بمنطقة أوسيم فى الجيزة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالة الطفل، واستدعت أفراد أسرته لسماع أقوالهم.

كان طفل لقى مصرعه عقب إصابته في حريق اشتعل بمطعم في أوسيم بمحافظة الجيزة، وكشفت التحريات أن الطفل أصيب خلال الحريق، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد مرور عدة أيام على إصابته، نتيجة تدهور حالته الصحية.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 عاما، نتيجة إصابته في حريق مطعم، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الطفل أصيب في حريق اشتعل بمطعم منذ عدة أيام، وتم نقله إلى المستشفى، مصابا بعدة حروق بأنحاء جسده، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.