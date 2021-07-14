المستشفيات التعليمية: تطوير وحدة الطب النووى بمستشفى أورام الإسماعيلية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية عن بدء تشغيل وحدة الطب النووى والماموجرام بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي ، والتي تخدم 11 مليون نسمه في محافظات القناه وشمال وجنوب سيناء ومحافظة الشرقية.



وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية: نسعى دوما لتزويد وحدات الهيئة بأحدث الاجهزة والمستلزمات الطبية لاستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها.



وأضاف : تحظى مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي باهتمام بالغ، نظرا لما تقدمه من خدمة علاجية نوعية لمرضى الأورام بمحافظات القناة وسيناء والشرقية، لما يقرب من 11 مليون مواطن ، وتابع : نحرص دوما على تزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير أمهر الكوادر الطبية المتخصصة فى هذا المجال.



وأضاف رئيس الهيئة بأنه تم تشغيل وحدة الطب النووى والتي تشمل غرف عزل متلقى اليود المشع، والتى تشمل 4 غرف وتم تجهيزهم بأحدث الإمكانيات، حيث يتم حجز المرضى بهم من 3: 5 أيام لتقليل مخاطر الاشعاع النووي، كما تضم الوحدة جهاز المسح الذري البوزيتروني (PET-Ct) بإستخدام الأشعة المقطعية، ويقدم خدمات (مسح ذري على العظام - مسح ذري على الكلى " استاتيكي وديناميكي " - مسح ذري على الغدة الدرقية- مسح ذري على الغدة الجار درقية - مسح ذري على القلب " راحة ومجهود ") حتى يتم تشخيص الحالات بدقة ، كما تم تطوير وحدة الرنين المغناطيسي والتى تقوم بعمل جميع الأشعات ، وقسم الأشعة التشخيصية الذي تم تزويده بجهاز ماموجرام لفحص مرضى أورام الثدي التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.



وقال الدكتور محمد النخيلى مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، إن قيمة أعمال التطوير ستبلغ 280مليون جنيه ، ونتيجة لذلك أرتفعت قوة الأسرة بالمستشفى إلى 92 سرير فى مختلف تخصصات طب وجراحه الأورام ، حيث يضم المبنى الرئيسي للمستشفى قسم جراحة الأورام الداخلي، ويضم القسم 11 غرفة بإجمالي 19 سرير مجهزة بأحدث الإمكانيات، ويشمل القسم العمليات الكبرى والصغرى للأورام ومناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تطوير قسم العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات وملحق بها غرفتين لكبار الزوار و4 غرف ورش عمل ومكتبة الكترونية.









