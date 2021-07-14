الكرملين: نصطدم بتسييس مسألة اللقاحات الروسية ضد كورونا

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن بلاده تصطدم بعملية تسييس مسألة اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن موقف موسكو سلبي للغاية من هذا الموضوع.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات، اليوم /الأربعاء/ - "لقد قلنا مرارا إننا نعارض بشكل قاطع تسييس كل ما يتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا.. نحن نختلف مع هذه الصيغة ولا ننخرط في أي نوع من التسييس، ونعتقد على العكس من ذلك أن ترويج لقاحاتنا غالبا ما يواجه للأسف نهجا مسيّسا، ونعتبر هذا أمرا سلبيا للغاية".