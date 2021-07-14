اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:20 م
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القوى العاملة: تعيين 624 شابا وتحرير 147 محضر لمنشآت مخالفة بالمنيا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:11 م
القوى العاملة: تعيين 624 شابا وتحرير 147 محضر لمنشآت مخالفة بالمنيا وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا  بتعيين 624  شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شاباً ، وتوفير 850 فرصة عمل .
 
وقال الوزير، فى بيان: إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقديم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .
 
وقال وليد الإمام  مدير المديرية - فى تقريره الشهرى للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 514 منشأة، فضلا عن القيام بـ 10 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 147 محضراً سلامة وصحة مهنية و 6 حالات غلق إدارى و31  ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 92 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.
 
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 27 منحة مولود جديد بإجمالي 55 ألف جنيه، و 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية  ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 8 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 20 ألفاً و350 جنيها.
 
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1042 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2302 عاملاً ، كما تلقت المديرية 84 شكوى عمالية ، تم إحالة 10 شكاوى منها للقضاء ، و 74 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.
 
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة .

القوى العاملة

القوى العاملة بالمنيا

وظائف القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

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