القوى العاملة بجنوب سيناء: بدء صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير منتظمة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء بدء صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير منتظمة بجنوب سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أشرف علم مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه تم البدأ فى صرف منحة عيد الأضحى المبارك المالية العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء بإجمالى 4032 عاملا بجمالى 3 ملايين و927 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة انياس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن ومدير المديريات الخدمية.