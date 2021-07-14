اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:40 م
أكرم القصاص
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القبض على 37 إرهابيا فى العاصمة العراقية بغداد وكربلاء وصلاح الدين

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:00 م
القبض على 37 إرهابيا فى العاصمة العراقية بغداد وكربلاء وصلاح الدين القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية العلام الأمني العراقي القبض القبض على 37 إرهابيًا في محافظاي بغداد وكربلاء وبمدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة.
وأوضحت الخلية وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية في كربلاء، حيث تم القبض على 29 متهمًا مطلوبين بقضايا إرهاب، وغلق عشرة مرافق سياحية وكشف شركتين سياحية وهميتين تخالفا القانون والضوابط.
وأضافت أنه وفقا لمعلومات استخبارية وخلال عملية نوعية، تم القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة (4) إرهاب بمنطقة (مكيشيفة) شمالي سامراء بمحافظة صلاح الدين في شمال بغداد، وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.
وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 6 متهمين بالإرهاب في بغداد من خلال تنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق تمكن خبراؤها من معالجة عبوتين ناسفتين بمنطقة القبلة بحي المهندسين في محافظة البصرة، موضحة أنه تبين وجود عبوتين ناسفتين عبارة عن مخلف حربي عيار (120 ملم) مع بطارية وأسلاك كهربائية موضوعة في ساحة للأنقاض، وتم معالجتها وفق الإجراءات القياسية.


العراق

القوات العراقية

بغداد

الإرهاب فى العراق

كربلاء

صلاح الدين

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