القبض على عنصر إجرامى بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة النارية فى المرج

كتب محمود عبدالراضى

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، في ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة النارية.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش - 4 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – عدد 3 ميزان حساس– سيارة عثر بدخلها على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام.

وبمواجهته أمام الجهات الأمنية في القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

حررت أجهزة أمن القاهرة المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.