الفاتيكان ينشر صورا للبابا فرنسيس من المستشفى ويؤكد: سيغادر فى أقرب وقت

وكالات

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يتابع علاجه المقرر والتأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء قبل نحو عشرة أيام، وسيغادر المستشفى في أقرب وقت ممكن، وذكرت النشرة الطبية اليومية للفاتيكان حول البابا البالغ عمره 84 عاما، والذي أجريت له جراحة لإزالة جزء من القولون يوم الرابع من يوليو، أنه التقى بكثير من المرضى خلال إقامته بمستشفى جيميللي، لكنه شعر أنه قريب بشكل خاص من "طريحى الفراش الذين لا يمكنهم العودة إلى بيوتهم".



البابا فرانسيس مع طفل بالمستشفى

ونشر الفاتيكان صور للبابا أثناء زيارته في وقت سابق اليوم لعنبر الأطفال مرضى السرطان فى نفس الطابق الذي يقع فيه جناحه بالمستشفى.

وتظهر الصور البابا في حالة جيدة وهو يسير دون مساعدة عبر ممر العنبر ويحيي الأطفال وآبائهم والأطباء. وظهر البابا في صور نُشرت قبل يومين وهو يستخدم كرسيا متحركا خلال زيارته مرضى آخرين.

وقال الفاتيكان إن البابا سيمكث في المستشفى بضعة أيام أخرى أكثر من الأيام السبعة التي كان من المتوقع أصلا أن يمضيها هناك، وذلك "من أجل تحسين العلاج الطبي والتأهيلي".



البابا فرانسيس



البابا فرانسيس مع أحد الأطفال المرضى



البابا فرانسيس يزور المرضى بالمستشفى



البابا فرانسيس



بابا الفاتيكان مع أحد الأطفال بالمستشفى