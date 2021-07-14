العدل الأمريكية تتهم 4 إيرانيين بالتآمر لخطف صحفى معارض يقيم فى نيويورك

وكالات

قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة في نيويورك وجهت اتهامات لأربعة من مسؤولى المخابرات الإيرانية بتهمة المشاركة في مؤامرة خطف صحفي إضافة إلى الاحتيال المصرفي والتحويل الإلكتروني، بحسب "وسائل إعلام أمريكية".

وأوضحت الوزارة في بيان إن المحكمة وجهت لائحة اتهام للإيرانيين الأربعة بالتآمر لاختطاف صحفي من أصول إيرانية يقيم فى نيويورك ومعارض للحكومة الإيرانية، وقالت في البيان إن الأربعة هم من عملاء أو وكلاء الاستخبارات الإيرانية، وأحدهم مسؤول فيها.

وأضاف البيان أن أحد المتآمرين وهو مقيم في كاليفورنيا قدم خدمات مالية دعمت مؤامرة الاختطاف التي بدأت في يونيو 2020، وهو لذلك يواجه عقوبة بالسجن 80 عاما.

بينما يواجه الآخرون عقوبة السجن المؤبد.