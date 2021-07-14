الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تستهدف متابعة المرأة ومولودها 42 يوما بعد الولادة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين تستهدف متابعة صحة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد الولادة، مضيفة أن المبادرة مستمرة في العمل في الوحدات الصحية من 8 صباحا وحتى 2 مساء.

وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات الصحية للام والجنين أهمها:

1- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.

2- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة.

3- صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

4- عمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية.

5- يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

6- تشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين.

7- التطعيم ضد التيتانوس.

8- قياس الطول.

9- قياس الوزن، وضغط الدم.

10- إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا.

11- تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه.

12- اجراء تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي.