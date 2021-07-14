اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:01 م
أكرم القصاص
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الصحة الفلسطينية: البلاد على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:00 م
الصحة الفلسطينية: البلاد على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا كورونا فى فلسطين
أ ش أ

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أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن البلاد على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن الشخرة قوله، إن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع، مشيرأ إلى أن وزارة الصحة أخذت عينات من كافة مناطق الضفة، وسجلت 50 حالة من حالات المتحور دلتا (الطفرة الهندية) في فلسطين.
وطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن هناك عزوفا لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن عدد الإصابات الذي يسجل يوميا، لا يعكس عدد المصابين الفعلي على أرض الواقع، مشددا على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.


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فيروس كورونا

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