الصحة العراقية: الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين 60 وفاة

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن الحصيلة الرسمية لفاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمى فى محافظة ذى قار بلغت 60 وفاة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، نقلته " السومرية نيوز"، "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدنى والطب العدلي في المحافظة، فإن عدد ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين، بلغ 39 وفاة لأشخاص معلومى الهوية، و21 جثة مجهولة الهوية".

وأضافت: "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".