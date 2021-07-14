اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة العراقية: الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين 60 وفاة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:07 ص
الصحة العراقية: الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين 60 وفاة حريق مستشفى الحسين بالعراق
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن الحصيلة الرسمية لفاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمى فى محافظة ذى قار بلغت 60 وفاة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، نقلته " السومرية نيوز"، "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدنى والطب العدلي في المحافظة، فإن عدد ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين، بلغ 39 وفاة لأشخاص معلومى الهوية، و21 جثة مجهولة الهوية".

وأضافت: "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".

 

 


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