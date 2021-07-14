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الصحة العالمية: لم نرصد متحور "لاميدا" فى أى دولة عربية حتى الآن

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:50 م
الصحة العالمية: لم نرصد متحور "لاميدا" فى أى دولة عربية حتى الآن فيروس كورونا- أرشيفية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن عدد إصابات فيروس كورونا يقل بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة، وهذا كان له أثر كبير في انخفاض الحالات.

وأضاف الدكتور أمجد الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن متحور دلتا هو الأكثر انتشارا، ويوجد في عدد كبير من الدول العربية، موضحا أنه لم يرصد متحور لاميدا حتى الآن فى أى دولة عربية، لافتاً إلى إجراء دراسات لمعرفة الأعراض والآثار الجانبية للمتحور الجديد.

وأشار إلى أن مصر لم تشهد متحورا مثيرا للقلق من كورونا، منوها بأن هناك 4 تحورات لفيروس كورونا مثيرة للقلق أخطرها متحور دلتا.

ولفت إلى أننا في نهاية الموجة الثالثة بالدولة المصرية، ولكن الانتهاء منها ليس نهاية المطاف، مشددا على أنه لابد من الحصول على اللقاح بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيروس كورونا

متحور لاميدا

الصحة العالمية

اصابات كورونا

تحورات كورونا

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