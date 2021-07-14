الشرطة البريطانية تعلن مصادرة 180 مليون إسترلينى من العملات المشفرة

كتبت : نهال أبو السعود

أعلنت الشرطة في لندن إنها صادرت ما يقرب من 180 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 249 مليون دولار امريكي من العملات المشفرة وهي المصادرة الاكبر في المملكة المتحدة.

قالت الشرطة البريطانية إن المصادرة يعتقد أنها واحدة من أكبر المصادرة على مستوى العالم، وتأتي بعد أسابيع فقط من مصادرة الشرطة 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) من العملات المشفرة في يونيو.

وذكر بيان صحفي، الثلاثاء، أن عمليات الحجز تمت من قبل قيادة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالقوة ، بعد متابعة استخباراتية وردت حول نقل أصول إجرامية وشكلت المضبوطات جزءًا من تحقيق مستمر في غسل الأموال الدولي.

ووفقا للتقرير، فان العملة المشفرة هو نظام نقود رقمي بالكامل يتكون من عملات معدنية أو رموز يتم التحكم فيها بواسطة دفتر لامركزي، ولم تحدد الشرطة العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.

وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 39 عاما اعتقلت في 24 يونيو للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال وأفرج عنها بكفالة.

وأضافت القوة أنه تم إجراء مقابلة معها فيما يتعلق بالاكتشاف الأخير لما يقرب من 180 مليون جنيه إسترليني في 10 يوليو وتم الإفراج عنها بكفالة حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

وصرح شرطي تحقيقات، إن عملية هذا الشهر كانت "علامة بارزة" في عملية مستمرة، وقال: "منذ أقل من شهر نجحنا في ضبط 114 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة. منذ ذلك الحين، كان تحقيقنا معقدًا وواسع النطاق".

وأضاف: "لقد عملنا بجد لتتبع هذه الأموال والتعرف على الجرائم التي قد تكون مرتبطة بها. تعد مصادرة اليوم علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيستمر لأشهر قادمة بينما نركز على أولئك الذين هم في مركز عملية غسيل الأموال".