الشباب المشاركون فى "إحياء الجذور" يزورون الأهرامات ومتحف الحضارة.. صور

كتب محمد أسعد

استضافت منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،، وفداً من الشباب المصري واليوناني والقبرصي وذلك في إطار فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS".

قام الوفد بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على تاريخ مصر الممتد عبر العصور.

وفي منطقة الأهرامات استمع الشباب الى شرح مفصل عن تاريخ الأهرامات وعظمة ملوكها طريقة بنائها وخاصة هرم الملك خوفو هذا الصرح الأسطورى، الذى يعد واحدًا من عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم، علاوة على قصة بناء تمثال أبو الهول.

ذكرت وزارة السياحة والآثار في بيانها، أن الشباب حرصوا خلال الجولة، على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول، معربين عن سعادتهم لزيارة هذا المكان الأثري العظيم الذي اعتبروه فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

كما انبهر الشباب بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كافة أرجاء المتحف القومي للحضارة المصرية الذي نال صدى عالميا واسعا منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكيه في موكب مهيب في مطلع أبريل الماضي.









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تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية التي تُقام في مصر في الترويج السياحي لمصر، من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على مقومات مصر السياحية ومواقعها الأثرية المتفردة.