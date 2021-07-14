الرئيس السيسى يهنئ نظيره الفرنسى بذكرى العيد القومى

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم أمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.