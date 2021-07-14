اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:18 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ نظيره الفرنسى بذكرى العيد القومى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:44 م
الرئيس السيسى يهنئ نظيره الفرنسى بذكرى العيد القومى الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم أمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


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فرنسا

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مصر وفرنسا

إيمانويل ماكرون

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