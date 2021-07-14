اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يستقبل مرزوق الغانم ويؤكد تميز العلاقات المصرية الكويتية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:18 م
الرئيس السيسى يستقبل مرزوق الغانم ويؤكد تميز العلاقات المصرية الكويتية الرئيس السيسى ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، طالباً  نقل تحياته إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومؤكداً علي ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.
 
الرئيس السيسى يستقبل مرزوق الغانم (1) 
 
الرئيس السيسى يستقبل مرزوق الغانم (2)
 

 

 


السيسي

الكويت

العلاقات المصرية الحكويتية

مرزوق الغانم

مجلس الامة الكويتي

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يبحث تطوير التعاون مع "أباتشى" المتخصصة فى بحث واستكشاف البترول.. ويوجه بتذليل أية عقبات قد تواجه أعمال الشركة الأمريكية.. "كريستمان": القيادة الحكيمة للرئيس قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا ناجحا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:55 م

الرئيس السيسى يوجه بتذليل أية عقبات تواجه أباتشى الأمريكية لاستكشاف البترول

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:46 م

الرئيس السيسى يبحث تطوير التعاون مع أباتشى الأمريكية المتخصصة باستكشاف البترول

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:43 م

الرئيس السيسى يؤكد لـ"سعد الحريرى"دعم مصر للمسار السياسى لاستعادة استقرار لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة وجهود تشكيل الحكومة.. المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية يشيد بجهود مصر الصادقة لحشد الدعم الدولى لبلاده

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:39 م

الرئيس السيسى يستقبل سعد الحريرى ويؤكد دعم مصر لاستعادة استقرار لبنان

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة