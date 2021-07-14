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الرئيس السيسى يستقبل سعد الحريرى ويؤكد دعم مصر لاستعادة استقرار لبنان

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:35 م
الرئيس السيسى يستقبل سعد الحريرى ويؤكد دعم مصر لاستعادة استقرار لبنان الرئيس يستقبل سعد الحريرى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بـ"سعد الحريري" في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للحريرى الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية اية خلافات الخلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.
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السيسي

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سعد الحريري

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الازمة اللبنانية

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