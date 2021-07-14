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الرئيس السيسى يبحث تطوير التعاون مع أباتشى الأمريكية المتخصصة باستكشاف البترول

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:43 م
الرئيس السيسى يبحث تطوير التعاون مع أباتشى الأمريكية المتخصصة باستكشاف البترول خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي، والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر، فضلاً عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.
 

السيسي

اباتشي

البترول

اباتشي الامريكية

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