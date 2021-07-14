الدفاع السعودية: انفجار عرضى لمخلفات ذخائر بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وقوع انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، ولا إصابات أو خسائر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضى من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021م، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.



وأضاف العميد المالكي، أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.