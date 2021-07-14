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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:20 م
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الدخول بالكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء اختبارات كلية الشرطة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:20 م
الدخول بالكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء اختبارات كلية الشرطة أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يشترط على الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، الدخول لأكاديمية الشرطة بالكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى مع توفير المطهرات.
 
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 
 

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